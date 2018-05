Menschen, 29. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Jubiläum

Martina Auer, MA und Mag. Dr. Wolfgang Auer, Salzburg, feiern heute, Dienstag, die silberne Hochzeit.





Geburtstage

Angela Strobl aus der Stadt Salzburg feierte vor Kurzem ihren 101. Geburtstag. Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer gratulierte der Jubilarin in ihrem Zuhause in Sam.

Die SN gratulieren heute zum Geburtstag: Josef Eder (81), Theresa Forbes (62), beide Mitglieder des PV, OG Zell am See.

Paul Bergmann, wohnhaft in Salzburg-Aigen, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

In Seekirchen feiert heute Theresia Gröbner, Austragbäuerin in Baumgarten, ihren 90. Geburtstag.

Maria Feichtinger, Mitglied des PV, OG Elsbethen, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Adolf Schnurg, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, wird heute 80 Jahre alt.

Dr. Gabriele Gernerth Mautner-Markhof, Rechtsanwältin aus Hallein, feiert heute, Dienstag, ihren 50. Geburtstag.









(SN)