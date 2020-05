Menschen, 29. Mai

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Gerti Haraschta feiert heute, Freitag, ihren 90. Geburtstag.

Theresia Gruber, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Univ.-Prof. em Curt Malm (Bild: SN/Deniz Saylan), der Schwede und seit fast 50 Jahren Wahl-Salzburger, als Tenor ehemaliges Ensemblemitglied u. a. des Landestheaters Salzburg, Radio- und Printjournalist u. a. des Schwedischen Rundfunks und des Sender Freies Berlin, ehemaliger Leiter der Opernklasse an der Univ. f. Musik und darst. Kunst in Wien, passionierter Olivenbauer und Initiator der ersten paneuropäischen Meisterschaft im Olivenkernweitspucken, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Berta Eder (93) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Josef Eder (83), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



