Menschen, 29. November 2021

Anneliese Reischl, viele Jahre Leiterin in der Pfadfindergruppe Maxglan und in der Leiter/-innen-Ausbildung im Landesverband tätig, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Spenden

Betina Glechner, Elisabeth Buchegger und Nora Kendlbacher, drei HAK-Abendschülerinnen, organisierten heuer einen Charity-Lauf für das SOS-Kinderdorf Seekirchen. Bei traumhaftem Spätsommerwetter bewältigten die Läufer/-innen und Nordic Walker die sieben Kilometer lange Strecke. Die Zuschauer feuerten die Teilnehmer an und sorgten für gute Stimmung sowie eine erstaunliche Spendensumme. Kürzlich konnten die drei Organisatorinnen einen Spendenscheck in Höhe von 6000 Euro an SOS-Kinderdorfleiter Salzburg Wolfgang Arming übergeben.

Sony DADC in Thalgau verzichtet heuer wieder auf Kundengeschenke zu Weihnachten und unterstützt stattdessen die Salzburger Kinderkrebshilfe. "Bald jährt sich der Beginn der Pandemie zum zweiten Mal und unsere Arbeit wird mehr denn je gebraucht", sagte Heide Janik (links), Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe, bei der Übergabe der Spende durch Dietmar Tanze, President Sony DADC Global.