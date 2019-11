Menschen, 29. November

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Erna Hummelbrunner, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, feiert heute ihren 100. Geburtstag.

Hildegard Schwaninger, Seniorchefin des Hotels Stadt Wien, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Aloisia Promok, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anna Ainz (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Gottfried Grilnberger (86), langjähriger Journalist der "Salzburger Nachrichten"; Max Poringer (86), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau.



Quelle: SN