Menschen, 29. Oktober 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Rosemarie Holzinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 95. Lebensjahr.

Maria Wallmann, Altbäuerin vom Bergersreithof in St. Koloman, feiert heute, Freitag, ihren 80. Geburtstag.

Mag. Dr. Johann Hirnsperger, Universitätsprofessor für Kirchenrecht, Graz, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Franz Koidl, Transportunternehmer in Mittersill, feiert heute seinen 60. Geburtstag.