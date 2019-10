Menschen, 29. Oktober

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Ihren 90. Geburtstag feierte vor Kurzem Maria Moser in St. Michael.

Anna Schlager aus der Walserfeldsiedlung feiert heute, Dienstag, ihren 100. Geburtstag.

Rosemarie Holzinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, wird heute 93 Jahre alt.

Johannes Hobel, Chefflugverkehrsleiter i. R. am Flughafen Linz, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Heinrich Mooslechner, Altbauer vom Maierlhof in Flachauwinkl, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Hermann Zettl (94), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf; Wolf-Dietrich Iser (77), Salzburg.

Ehrung

Mag. Franz Schmiedbauer war 20 Jahre lang ehrenamtlich als Bildungswerkleiter für Elixhausen tätig. Dr. Josef Sampl, Vorstandsvorsitzender im Salzburger Bildungswerk, verlieh ihm kürzlich die Ehrennadel in Gold des Salzburger Bildungswerks.



Quelle: SN