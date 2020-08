Menschen, 29. und 30. August 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Anna Maria Wiklund aus Saalfelden, langjährige SN-Mitarbeiterin , feiert heute, Samstag ihren 80. Geburtstag.

Maria Alzner, wohnhaft im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum am See, feiert heute, Samstag, ihren 81. Geburtstag.

Christa Rauchenschwandtner, wohnhaft im Seniorenwohnhaus Köstendorf, vollendet heute, Samstag, ihr 74. Lebensjahr.

Marianne Kistner, Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Grödig, feiert heute ihren 66. Geburtstag.

SONNTAG

Dr. Günter Oberleitner, geb. Tamsweger, derzeit in Wien lebend, ehem. Leiter der Rechtssektion im BM für Unterricht, Kunst und Sport, Inhaber des Großen Silbernen Ehrenzeichens mit dem Stern, feiert morgen, Sonntag, seinen 80. Geburtstag.



Hedwig Pusterhofer, Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Grödig feiert am Sonntag ihren 82. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Hilde Hoffmann (78) und Josef Schorn (79), Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See und Maria Rasinger (72), Mitglied des PVÖ Stadt Salzburg.



Quelle: SN