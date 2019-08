Menschen, 3./4. August

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Anna Schwabl aus Lofer feiert heute, Samstag, ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin erfreut sich an drei Kindern, sechs Enkeln und acht Urenkeln. Sie hatte mit ihrem Gatten Karl, der 2015 verstarb, in Lofer eine Fremdenpension aufgebaut und Jahrzehnte lang geführt.

Franz Erich Huber begeht heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist langjähriger Pächter der Shell-Stationen Walserberg und Rainerstraße.

Gerhard Pertiller aus Leopoldskron Moos feiert heute, Samstag, seinen 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters Berta Fuchs (78), wohnhaft im Seniorenwohnhaus Köstendorf, und Bernd Karl Lauth (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Elisabeth Klausner aus Seekirchen am Wallersee vollendet am Sonntag ihr 85. Lebensjahr.

Am Sonntag hat außerdem Geburtstag: Rosemarie Bürki (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Vorstand

Harald Wasserbacher (rechts) übergab kürzlich das Amt des Präsidenten des Lions Club Hallein an Tischlermeister Michael Angerer (links, Bild: SN/J. Wind). Bei einem Festakt in Bad Vigaun wurden Hans Rechner, Christian Henökl und Michael Schober als neue Mitglieder in der Lions-Familie aufgenommen. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Michael Angerer, Past-Präsident: Harald Wasserbacher, 1. Vizepräsident: Günther Bachbauer, 2. Vizepräsident: Christian Struber, Sekretär: Mario Jooss, Schatzmeister: Dietmar Haslauer, Public Relation: Josef Wind, Aktivities: Christian Struber, Zensor: Josef Thaler, Clubmeister: Helmut Wasserbacher jun., und Webmaster: Heinrich Wieser.



Quelle: SN