Menschen, 3./4. Februar

Geburtstage

SAMSTAG



Hildegard Ullmann, Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims, Salzburg, vollendet heute, Samstag, ihr 85. Lebensjahr.

Gerhard Lorenz aus Salzburg-Liefering feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Mirsada Maric, Mitarbeiterin in der UK für Geriatrie, Christian-Doppler-Klinik, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Hermann Hitzl (78), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.



SONNTAG



Maria Landertinger aus St. Pantaleon feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Gottfried Huber aus Salzburg feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Gerhard Urban, drei Jahrzehnte lang Physiotherapeut des A. C. Wals, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Maria Schöndorfer, Hof bei Salzburg, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Dr. Ingo Kreidl aus Bischofshofen feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Uschi Brandl, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, wird am Sonntag 55 Jahre alt.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Josef Aichriedler (83), Hof bei Salzburg; Rosemarie Eder (82), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Herbert Hager (71), Johanna Herzog (69), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Zell am See.



Thomas Burgschwaiger, Obmann der Seniorenortsgruppe Kaprun, feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag.





Ehrung

Gerda Schichtle, Präsidentin des Lions Clubs Salzach, überreichte kürzlich Prof. Josef A. Standl den "Monarch Chefron". Die Auszeichnung erfolgt durch den internationalen Präsidenten des Lions Clubs und würdigt die Verdienste des Geehrten im Lauf der 40 Jahre dauernden Mitgliedschaft, darunter auch als Präsident des Clubs.



