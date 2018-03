Menschen, 3./4. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Gerhard Reiffinger, ehem. Leiter der Geschäftsstelle Neustadt der Salzburger Sparkasse, begeht heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Albin Bleiweis (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Hilde Gollackner (87), Mitglied des Seniorenbunds Hallwang; Annemarie Aichmaier (74), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.



SONNTAG

Theresia Freudenthaler, Salzburg, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Olga Appel (93), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Maria Appenauer (93), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Erna Gangel (82), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; OSR Dir. i. R. Ludwig Gishamer (72), Obmann des Seniorenbundes Neumarkt am Wallersee; Herta Aigner (69), Grödig.





