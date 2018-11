Menschen, 3./4. November

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Die SN gratulieren heute zum Geburtstag: Maria Schwarz (72), Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Grödig.

Josef Eisl, Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr St. Gilgen (Löschzug Abersee) und Austragbauer des Stoffenguts in Abersee, feiert heute, Samstag, seinen 95. Geburtstag.

Katharina Übertsberger, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Dr. Ernst Wenger, Vorstandsmitglied der Salzburger Volkshilfe, vollendet heute, Samstag, sein 65. Lebensjahr.

Sabine Bernetstätter aus Salzburg, 30 Jahre beim Bankhaus Spängler, feiert heute, Samstag, im OFF-Theater ihren 50. Geburtstag.



SONNTAG

Ferdinand Kemetinger, langjähriger Kapellmeister der Musikkapelle Anthering, feiert am Sonntag den 70. Geburtstag.

Ehrenmajor des Wintersteller-Bataillons Johann Steiner, Waidring in Tirol, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Greti Moser aus Elixhausen vollendet am Sonntag ihr 60. Lebensjahr.

Rudolf Pflugbeil, Mitarbeiter in der Gärtnerei der Christian-Doppler-Klinik, feiert am Sonntag seinen 55. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Margarethe Millonigg (83), Salzburg.

Quelle: SN