Menschen, 3. April

Geburtstage

Antonia Vorreiter, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 93. Lebensjahr.

Maria Schmiderer, Schneiderin in Wals, feiert heute, Freitag, im Seniorenheim Wals ihren 90. Geburtstag.

Ingrid Gruber aus Fürstenbrunn, Mitglied des Senorenbunds, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Fritz Bogner-Priester, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, vollendet heute, Freitag, sein 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag: Gertraud Heinrich (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Hildegard Treml (77), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Hofrat i. R. Dr. Gerfried Brandstetter (71), ehemaliger Leiter der Fachabteilung "Hochschulen, Wissenschaft und Zukunftsfragen" des Amtes der Salzburger Landesregierung, Träger des Ehrenrings der Universität Salzburg und des Ehrenzeichens des Landes.



Quelle: SN