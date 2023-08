Menschen, 3. August 2023

Geburten, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Spende

Ein Mal im Jahr schließen sich die Vereine der Oberpinzgauer Gemeinde Bramberg am Wildkogel zusammen, um gemeinsam ein großes Dorffest auf die Beine zu stellen. Auch in diesem Jahr luden Anfang Juli die örtlichen Vereine und Gastwirte zum traditionellen Bramberger Dorffest. Attraktionen waren ein Bummelzug, Rundflüge mit dem Hubschrauber, Kinderprogramm mit Hüpfburg, eine Tombola u. a. Der Elektronikfachhändler Patrick Bacher (Bacher Tech) sammelte an seinem Stand Spenden zugunsten der Salzburger Kinderkrebshilfe. 4160 Euro Reinerlös gingen zur Gänze an die Hilfsorganisation.