Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Heute feiern Geburtstag: Margot Pointl (86), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Berta Fuchs (79) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Bernd Karl Lauth (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Gerhard Pertiller (66), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



Quelle: SN