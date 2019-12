Menschen, 3. Dezember

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Rosa Spatzenegger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Gerhard Pernstich aus Scheffau/Tgb., Angestellter i. R. des Roten Kreuzes in Hallein, feiert heute, Dienstag, seinen 80. Geburtstag.

Siegfried Wondrak, ehem. Prokurist der Fa. Zewa Austria aus Zell am Moos, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Franziska Haider (97) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Katharina Römer (66), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.



Quelle: SN