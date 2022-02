Menschen, 3. Februar 2022

Geburten, Geburtstag, Spende und Todesfälle

Geburtstag

Erich Sziváry, Maler, Zeichner und Bausachverständiger, Salzburg, feiert heute seinen 91. Geburtstag. Erich Sziváry war nach seiner Pensionierung bis vor einigen Jahren Denkmalpfleger des Benediktiner-Erzstifts St. Peter und ist Träger des Goldenen Verdienstordens des Landes Salzburg.

Spende

Die Mercedes-Benz Trucks Österreich GmbH unterstützt heuer das SOS-Kinderdorf in Seekirchen im Bundesland Salzburg mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro. Heiko Selzam (CEO des Unternehmens) überreichte kürzlich den Scheck an Wolfgang Arming, SOS-Kinderdorf-Leiter Salzburg. Das SOS-Kinderdorf in Seekirchen wurde in den 1960er-Jahren errichtet und bedarf laufend umfassender Modernisierungsmaßnahmen. Die Summe fließt in das Dorferneuerungsprojekt.