Menschen, 3. Februar 2023

Geburten, Geburtstage, Vorstand, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage

Erich Sziváry, Maler, Zeichner, Schriftsteller, Bau-Sachverständiger und Denkmalpfleger, feiert heute, Freitag, seinen 92. Geburtstag.

Helene Berger, Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus in Obertrum, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Georg Wimmer (Bild: SN/Franz Mayr), Austragbauer vom Götschgut aus St. Martin bei Lofer, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Josef Gerner, Mitarbeiter der UK für Neurochirurgie, Christian-Doppler-Klinik, feiert heute seinen 60. Geburtstag.



Vorstand

Bei der 78. Jahreshauptversammlung der Salzburger Gärtner und Gemüsebauern wurde der Vorstand neu gewählt. Obmann ÖkR Josef Lindner wurde in seinem Amt bestätigt. Obmann-Stellvertreter sind zukünftig: Manfred Tautermann, Stefan Hintringer und Johann Winklhofer.

Spenden

Rudi Maislinger, Veranstalter des Grabenseelaufs in Perwang, kam durch den Verlust eines Freundes mit dem Thema Krebs in Berührung. Er entschloss sich, die Arbeit der Sonneninsel Seekirchen mit einer Spende in Höhe über 500 Euro zu unterstützen. Die Sonneninsel ist ein Nachsorgezentrum für an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien.