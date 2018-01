Menschen, 3. Jänner

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Promotionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Ernst Friedl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert heute, Mittwoch, seinen 75. Geburtstag.

Franz Schauer, Mitglied des Seniorenbunds Ebenau, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Die SN gratulieren weiters zum Geburtstag: Karoline Moldovan (88), Helena Lüftinger (87) und Anna Schwaighofer (87), alle Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.





Promotionen

An der Universität Salzburg promovierten im Dezember zum/zur:

Naturwissenschaften:

Dr. rer. nat.: Mag. rer. nat. Claudio Landerer Bakk. rer. nat., Imst; Lorenz Stock BSc, MSc, Anif; Giada Scantamburlo MA, Salzburg.





Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten im Dezember zum/zur:

Naturwissenschaften:

BSc: Ruben Gerrit Scheuring, Östringen.

Mag. rer. nat.: Katharina Grünberger, Puchenau.

MSc-Studium: Sarah Weikinger BSc, Strobl; Constantin Blöchl BSc, Linz.

MSc-Lehrgang: Sabine Härdtner, Braunau; Natalie Schreitter, München; Mirjam Zanchetta, Oberalm; Mag. phil. Eugen Würz, Salzburg; Claudia Ludwig, Seebruck; Elisabeth Reiter, Seewalchen am Attersee; Dr. Franz Dachs, St. Georgen i. A.; Michaela Schrankl, Traunstein; Karin Altendorfer, Zell am See.









