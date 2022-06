Menschen, 3. Juni 2022

Geburten, Promotionen, Sponsionen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Promotionen

An der Paris Lodron Universität Salzburg promovierten vor Kurzem zum/zur:

Dr. iur.: Sebastian Krempelmeier (Salzburg).

Dr. phil.: Martin Alois Müllegger (Attnang-Puchheim), Michaela Ziegler (Wien).

Dr. rer. nat.: Ann-Kathrin Arend (Salzburg), Aaron Martinez Álvarez (Grödig).

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten kürzlich zum/zur:

Bachelorstudium:

BA: Verena Maria Niederreiter (Bürmoos), Isabella Wurzer (Lienz), Alexandra Michaela Follner (Linz), Tamara Maraun (Neuburg an der Donau, D), Lara Amalia Germek (Neukirchen am Großvenediger), Michael Stattmann (Mühldorf, D), Christian Hannes Marx (Pfaffing), Anastasia Zuravlev (Waldkraiburg, D), Sandra Empl (Zell am See).

BEd: Stefan Ebner (Enns).

Masterstudium:

MA: Matthias Tratz (Manching, D), Christian Franz Wolf (Mondsee), Jakub Slejska (Prag, CZ), Cornelia Mayer (Salzburg).

MEd: Richard Loidl (Altmünster), Johannes Schneider (Laufen, D), Isabella Wurzer (Lienz), Melina Papadelis (Linz), Anna Ruspeckhofer (Naarn im Machlande), Katrin Anna Köhrer (Salzburg), Magdalena Marković (Wien).

M. Rel. Ed. Univ.: Hans-Peter Hollaus (St. Michael/Lungau).

MSc: Teresa Doll (Baldham, D), Christoph Schranz (Bergheim), Lukas Starmayr (Feldkirchen an der Donau), Christina Kunrath (Koppl), Alexander Weber, Verena Sulzner (beide Lengau), Christoph Walter Juntermanns, Nicola Yousefi (beide Salzburg), Judit Klara Schachinger (St. Thomas am Blasenstein), Alexander Roßmann, Antonia Schmitzer (beide Seekirchen).

MSc. Mentalcoaching: Gabriele Willy (Bregenz), Linda Knauth (Nürtingen, D), Michael Schneider (Sipplingen, D), Doris Angerer (St. Radegund), Peter Laib (Ulm, D), Dietmar Peter Zikulnig (Wien).

Diplomstudium:

Mag. iur.: Benjamin Schnitzler (Freiburg, D), Paulina Marina Polczik (Höchst), David Wurzer (Rattenberg), Stephanie Oliha (Wien).

Mag. theol.: Aaron Laun (St. Lambrecht), Elisabeth Maria Eberhardt (Wals), lagica Petacka (Wien).