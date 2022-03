Menschen, 3. März 2022

Geburten, Geburtstage, Auszeichnung und Todesfälle

Geburtstage

Hilde Gollackner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 91. Lebensjahr.

Rudolf Garneyer, Kassaprüfer und Mitglied des Seniorenbunds Grödig, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Auszeichnung

Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat Leo Bauernberger (60) das Ehrenzeichen des Landes überreicht. Bauernberger - geboren am 3. Februar 1962 in Bad Zell (Oberösterreich) - ist seit 20 Jahren Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG). Im Februar 2022 wurde sein Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Haslauer in seiner Laudatio: "Leo Bauernberger hat den Tourismus in Salzburg geprägt. Qualität, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind seine Anliegen. Mit seinem Motto ,Augen auf, Blick nach vorne" hat er in den schwierigsten Zeiten der Pandemie die Zuversicht und den Optimismus gezeigt, dass es eines Tages wieder bergauf geht."