Menschen, 3. Mai 2022

Geburtstage

Andreas Seiwald aus Kuchl feiert heute, Dienstag, seinen 85. Geburtstag.

Renovierung

Der Künstler Josef Zenzmaier aus Kuchl hat zusammen mit seinem Sohn Felix die von ihm geschaffene Stefan-Zweig-Stele auf dem Kapuzinerberg renoviert und dieser Tage wieder aufgestellt. Zuletzt waren die Schriftzüge auf der Bronzetafel und der Büste nur noch schwer zu lesen. Die Renovierung erfolgte auf Initiative der Internationalen Stefan-Zweig-Gesellschaft und des Landes Salzburg, die sich die Kosten teilten. Das Land hat das Kunstwerk 1981 in Auftrag gegeben - zum 100. Geburtstag von Stefan Zweig. Aufgestellt wurde es im Oktober 1983. Stefan Zweig (1881-1942) wohnte von 1919 bis 1934 in seinem Haus am Kapuzinerberg 5. Dort besuchten ihn zahlreiche internationale Künstler - von Thomas Mann über James Joyce bis Arturo Toscanini.