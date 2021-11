Menschen, 3. November 2021

Geburten, Geburtestage, Vorstand, Ehrungen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Elisabeth Fischer, Bewohnerin im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum am See, feiert heute ihren 100. Geburtstag.

Theresia Leitner, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Theresia Thaler, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Schleedorf, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Literaturhaus Henndorf wurde der Vorstand wiedergewählt. Im Team bleiben Mag. Gabriele Dau als Obfrau, Traude Gross als Finanzreferentin, Mag. Nico Zaruba als Finanzreferentin-Stellvertreter und Brigitte Zaruba als freies Vorstandsmitglied. Elke Heselschwerdt hat die Obfrau-Stellvertreter-Position von Carina Graf übernommen. Als weiteres freies Vorstandsmitglied konnte Margit Rosenlechner gewonnen werden. Carina Graf bleibt dem Verein weiterhin als Geschäftsführerin erhalten.



Ehrungen

Im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläumskonzerts der Musikkapelle Hohensalzburg erhielten folgende Musikerinnen und Musiker das Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikverbands für ihre zehnjährige Mitarbeit: Renate Ager, Thomas Bauer, Katharina Fitzka und Tina Streitberger.

Das Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikverbands in Silber für ihre 25-jährige Mitarbeit erhielten: Sandra Bell, Angelika Kronreif und Michaela Luckmann.