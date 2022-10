Menschen, 3. Oktober 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag:

Friedrich Gruber, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof, feiert heute seinen 91. Geburtstag.

Eva Sommerer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 86. Geburtstag.

Sieglinde Egger, ebenfalls Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 83. Geburtstag.

GR Walter Hirschbichler, Pfarrer im Ruhestand, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Josef Gfrerer, ständiger Diakon und pastoraler Mitarbeiter in Großarl, feiert heute seinen 60. Geburtstag.