Menschen, 3. Oktober

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Theresia Huber, Austragbäuerin von Speckmoos in Seekirchen, feiert heute, Mittwoch, ihren 70. Geburtstag.

Stefanie Fischperer feiert heute im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum am See ihren 90. Geburtstag.

Margarethe Wirthenstätter, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Maria Mieser (87), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Friedrich Gruber (87), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof; Martha Gassner (82), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See; Lore Johanna Gantschnigg (78), Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum am See.

Jubiläum

P. Rolf Biegler MSC, Mitglied des Missionshauses Liefering (M) der Herz-Jesu-Missionare und Schulseelsorger am Privatgymnasium der Herz-Jesu-Missionare, feiert heute sein 25-Jahr-Weihejubiläum.

Quelle: SN