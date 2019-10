Menschen, 3. Oktober

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

Sieglinde Egger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Helga Überbacher, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute, Donnerstag, ihren 75. Geburtstag.

Waltraud Haidinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Sein 70. Lebensjahr vollendet heute Roland Stiegler, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf.

Berthold Brötzner aus Wals, passionierter Angler, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Stefanie Fischperer (91) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Gertrude Lechner (88), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Martha Gassner (83), Eva Sommerer (83), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Lore Johanna Gantschnigg (79), Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum.

Jubiläen

GR Dr. Antonio Jiménez, Seelsorger des Opus Dei, Salzburg, begeht heute sein 65-Jahr-Priesterjubiläum.

Josef und Helga Lutz feiern heute, Donnerstag, in Kuchl ihre diamantene Hochzeit.

Marianne und Rudolf Stöllinger aus Wals-Siezenheim feierten vor Kurzem ihre goldene Hochzeit.



Quelle: SN