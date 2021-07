Menschen, 3. und 4. Juli 2021

Geburten, Geburtstage, Auszeichnungen und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Katharina Krieger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Christa Loos, Hallein, feiert heute ihren 80. Geburtstag.



SONNTAG

Magdalena Karisch feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Auszeichnungen

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner verlieh am Freitag Armin Fallwickl das Stadtsiegel in Silber. Fallwickl erhielt die Auszeichnung für seine Verdienste als Bezirksobmann der elf Blasmusikkapellen in der Stadt Salzburg. Bereits im Alter von sechs Jahren war er Schlagwerker bei der Polizeimusik. Fallwickl spielte u. a. bei der Militärmusik, der Trachtenmusik Maxglan und der Magistratmusik (Stadtmusik Salzburg). Seit 2016 ist er Stabführer der Musikkapelle Hohensalzburg.

Erzbischof Franz Lackner zeichnete am Donnerstag verdiente Mitarbeiterinnen aus. Elisabeth Fuchs, geb. 1950, erhielt das Ehrenkreuz "Pro Ecclesia et Pontifice". Die gebürtige Lungauerin begleitete 15 Jahre lang Erzbischof Karl Berg als Haushälterin. Nach dessen Tod im Jahr 1997 wechselte sie als Haushälterin in die Pfarre Salzburg-St. Vitalis, wo sie 20 Jahre lang bis zu ihrer Pensionierung aktiv war.

Rosa Kaltenhauser wurde mit dem Rupert- und Virgil-Orden in Gold ausgezeichnet. Die Pinzgauerin war 20 Jahre lang Obfrau der Katholischen Frauenbewegung in ihrer Pfarre, Pfarrgemeinderatsmitglied, in der Firmvorbereitung und im Mesnerdienst tätig und engagierte sich für die Pfarrhofrenovierung in Hollersbach.