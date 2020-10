Menschen, 3. und 4. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Josef Aichriedler aus Hof feierte gestern, Freitag, seinen 60. Geburtstag.

SAMSTAG

Erna Groß feiert heute ihren 100. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Lore Johanna Gantschnigg vollendet heute im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum, ihr 80. Lebensjahr.

In Obertrum am See feiert heute, Samstag, Peter Fenz seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Stefanie Fischperer (92) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Friedrich Gruber (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Gertrude Lechner (89), Mitglied des PV, Ortsgruppe Grödig; Eva Sommerer (84), Sieglinde Egger (81), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

SONNTAG

Hermann Josef Huber, Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

In Zell am Moos vollendet am Sonntag Heidelinde Wondrak, Sparkassenangestellte i. R., ihr 80. Lebensjahr.

Herlinde Januschka feiert am Sonntag im Seniorenwohnhaus Nonntal ihren 80. Geburtstag.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Klaus Hemetsberger (81), Hanna Hitzl (78), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



