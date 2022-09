Menschen, 3. und 4. September 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG



Bruno Frauenberger, Mitglied des Kameradschaftsbunds Siezenheim, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Felix Fischer, Fleischhauer i. R., Ehrenobmann der Kameradschaft Bürmoos, feiert heute, Samstag, seinen 75. Geburtstag.

Magdalena Segl, Hotelierin und Wirtschaftspreisträgerin des Jahres 2017, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute, Samstag, ihren 75. Geburtstag.

Doris Dorner, langjährige Assistentin der Geschäftsführung in der Kongress Gastronomie Salzburg GmbH, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

SONNTAG



Maria Ebner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag ihr 85. Lebensjahr.

Maria Scheipl, Mitglied des Seniorenbunds, OG Schleedorf, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.