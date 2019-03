Menschen, 30./31. März

Geburten, Geburtstage, Spenden, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Lisa Merlin, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Magdalena Gutfertinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute, Samstag, ihr 80. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Maria Hattinger (92) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Edeltraud Gollackner (78), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg;

Rosemarie Lettner (61), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Maria Schober, Mitglied des Pensionistenverbands Salzburg-Lehen, feiert am Sonntag im Kreis ihrer Familie den 80. Geburtstag.

Ferner haben am Sonntag Geburtstag: Adolf Siegfried Scheiber (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Christine Laner (71), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Schwarzach.

Spenden

Das Autohaus Vierthaler in Bischofshofen spendete den Reinerlös seines Kundenfests in der Höhe von 2500 Euro an das mobile Palliativteam Pongau der Caritas. Geschäftsführer Hans Vierthaler überreichte die Spende an Caritas-Direktor Johannes Dines.

Die Freier Group Austria, ein Modeunternehmen mit Sitz in der Brandboxx Salzburg, unterstützt die Kinderkrebshilfe Salzburg mit 3500 Euro. Das Geld stammt aus einer Spendenaktion mit den Mitarbeitern/-innen in der Weihnachtszeit. Matthias Rudolph und Neofit Vasilev übergaben den Spendenscheck an Krebshilfe-Obfrau Heide Janik.

Jubiläum

Peter und Christine Kühas feiern heute, Samstag, in Neumarkt ihre goldene Hochzeit.



