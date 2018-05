Menschen, 30./31. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Promotionen, Sponsionen und Todesfälle rund um Mittwoch und Donnerstag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

MITTWOCH

Helene Griessner, Bewohnerin des Seniorenhauses Farmach, Saalfelden, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Friedrich Turek, seit 35 Jahren Mitglied des Pensionistenverbands, OG Linzergasse, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Christine Hochleitner, wohnhaft im Seniorenhaus Farmach, Saalfelden, feiert heute, Mittwoch, ihren 75. Geburtstag.

Christoph Krempl, aktives Mitglied der Feuerwehr Niederalm, feiert heute in Rif seinen 50. Geburtstag.



DONNERSTAG

Rosina Ragg, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, feiert am Donnerstag ihren 90. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Josef Eder (92), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Elfriede Egger (78), Mitglied des PV Stadt Salzburg;

Margit Loipold (72), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Helmut Raffler (71), Paul Wintersteller (69), beide Hof bei Salzburg; Judith Altenberger (61), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Karl-Heinz Stegenwallner (57), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.





Jubiläen

Heute, Mittwoch, feiern Traudi und Herbert Holzer, Ehrenpräsident des Salzburger Fußball verbands sowie des Salzburger Eishockeyverbands, ihr 65-Jahr-Hochzeitsjubiläum - die eiserne Hochzeit.

Vor Kurzem feierten Auguste und Friedrich Stangl aus Wals-Siezenheim das Jubiläum der diamantenen Hochzeit.





Promotionen

An der Universität Salzburg feierten kürzlich ihre Promotion zum/zur:

Dr. phil.: Dorothea Grabner BA MA, Unterach.

Dr. rer. nat.: Roman Gangl BSc MSc MIB, Salzburg; Mag. rer. nat. Reinhard Pfoser, Braunau am Inn; Dipl.-Ing. Christoph Hutle, Kemal Catakovic BSc MSc, Salzburg.

Dr. Techn.: Dipl.-Ing. Willi Mann Bakk. techn., Grünwald;

Dipl.-Ing. Johannes Österreicher, Mattighofen.





Sponsionen

An der Universität Innsbruck feierten vor wenigen Tagen ihre Sponsion zum/zur:

Mag. phil.: Christina Maria Eßl, Mauterndorf; Denise Regner, Freilassing; Bettina Gratzer, Bad Ischl; Nina Kuntschner, Mittersill.

MSc: Theresa Krammer, BSc, Neukirchen am Großvenediger.



An der Universität Salzburg feierten vor Kurzem ihre Sponsion zum/zur:

LLB. oec.: Maximilian Tittler, Henndorf; Mag. iur. Michaela Lettner, Salzburg.

LLM. oec.: Teresa Katharina Plank LLB. oec., Salzburg.











(SN)