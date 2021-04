Menschen, 30. April, 1. und 2. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

FREITAG

Anna Moser, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, feiert heute ihren 95. Geburtstag.

Hannelore Hirsch aus Salzburg-Taxham feiert heute, Freitag, ihren

70. Geburtstag.

Weiters: Lisa Merlin (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg.

SAMSTAG

Maria Ellmer im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum, feiert am Samstag, 1. Mai, ihren 92. Geburtstag.

SONNTAG

Anna Gerstlohner feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Univ.-Doz. Dr. Olaf Rittinger begeht am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Der in Salzburg gebürtige Kinderarzt war zwei Jahrzehnte Leiter der Humangenetik und Endokrinologie an der Kinderklinik Salzburg .

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag am Sonntag: Rudolf Jost (88), Gotthard Bacher (63), beide Mitglied im Pensionistenverband, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläen

P. Peter Kuzma SSCC, Pfarrverbandsleiter Brixen im Thale, Pfarrprovisor in Kirchberg in Tirol und Westendorf, begeht am Sonntag sein 25-Jahr-Priesterjubiläum.

Irene und Kurt Breuner aus Köstendorf feiern am Samstag ihren 70. Hochzeitstag - die Gnadenhochzeit.

Theresia und Alois Thaler aus Schleedorf feiern am Samstag das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

In Neumarkt am Wallersee feiern Renate und Erich Pfabigan am Sonntag die goldene Hochzeit.

Vor Kurzem feierten Ernestine und Wolfgang Pockenauer aus der Gemeinde Wals-Siezenheim (Ortsteil Walserfeld) das Jubiläum der goldenen Hochzeit.