Menschen, 30. April und 1. Mai 2022

Geburten, Geburtstage, Ehrung, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Frieda Pomwenger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

Emma Steiner, ehemalige Bäuerin und Inhaberin des Jugendheims Innerfelshof in Radstadt, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Roland Grohsmann, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

SONNTAG

Dr. Paula Skuhra, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Sonntag ihr 70. Lebensjahr.

In Wals feiert am Sonntag Ing. Hans Hutegger seinen 70. Geburtstag.

Ehrung

Für die Verdienste um die Entwicklung des Chemieunterrichts und des Verbands der Chemielehrer/-innen Österreichs erhielt DP Mag. Roswitha Grübl-Prodinger aus Tamsweg die silberne Ehrennadel. OStR Dr. Manfred Kerschbaumer, Präsident des Verbands der Chemielehrer/-innen, verlieh die Ehrung im Rahmen der österreichweiten Chemietage für Pädagogen/-innen aller Schulstufen, die kürzlich in Innsbruck stattfanden.

Jubiläen

Josef und Maria Lindner aus Neumarkt am Wallersee feiern heute, Samstag, ihre goldene Hochzeit.



Goldene Hochzeit begehen Renate und Oberst i. R. Ing. Walter Zehetmayer aus Salzburg.