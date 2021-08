Menschen, 30. August 2021

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Anni Harlander aus Dorfgastein feiert heute, Montag, ihren 85. Geburtstag.

Josef Schorn, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Helmut Bein, Vzlt. i. R. aus Anthering, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Unternehmer Matthias Lienbacher feiert heute, Montag, die Vollendung seines 75. Lebensjahrs. Der Jubilar war viele Jahre beim Roten Kreuz tätig, in der Gemeinde Nußdorf und in vielen Vereinen aktiv, auch als Sponsor. Pünktlich zu seinem Geburtstag geht die Erweiterung seines Betriebs, der M. Lienbacher GmbH in Weikertsham/Palting, in die Endphase. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 130 Mitarbeiter.

Johann Lassel aus Elixhausen, Mitglied der Kameradschaft und des Seniorenbunds, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

In Henndorf feiert heute Bernhard Wilhelm seinen 60. Geburtstag.

Spenden

Der Oberndorfer Inklusions-Friedenslauf zugunsten der Lebenshilfe Oberndorf fand heuer zum vierten Mal statt. Drei Euro pro Starter fließen jedes Jahr in ein aktuelles Projekt. 532 Läuferinnen und Läufer nahmen heuer teil. Christian Schneider, Wirt des Lokals "Das Weitblick", beteiligte sich an der Aktion kurzerhand mit einem Benefizabend. Mit dieser Hilfe konnte Clemens Konrad (Geschäftsführer des Tourismusverbands Oberndorf und Organisator) die Summe von 2000 Euro an Eva Spring, Teamleiterin der Lebenshilfe-Werkstätte Oberndorf, überreichen.