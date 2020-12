Menschen, 30. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle

Geburtstage

Bartholomäus Mitterlechner, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Elsbethen, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Marcel Kubek, Anwendungstechniker im Glasbereich, ehemaliger SN-Mitarbeiter, Salzburg, vollendet heute, Mittwoch, sein 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Walter Ameshofer (88), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Hermine Eder (71), Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Zell am See.

Sponsionen

An der Paris-Lodron-Universität Salzburg spondierten zum/zur:

Rechtswissenschaften:

LLB. oec.: Martin Hirscher (Oberalm).

Mag. iur.: Daniela Haßlwanter (Fieberbrunn), Laura-Sophie Nimmervoll (Grießkirchen), Werner Vötter (Hallein), Georg Lienbacher (Kuchl), Verena Haslbauer (Laakirchen), Sarah Osiander (Laufen), Theodor Bittner, Andreas Dalfen, Stephanie Sophia Braschel, Nicole Theres Denkstein, Magdalena Fuchs, Katharina Maria Elisabeth Hawel, Michaela Horvat, Flora Kathriner, Kerstin Pföstl, Nadine Pfuner, Elena Wagenhofer (alle Salzburg), Franziska Hraschan (Straßwalchen), Juli Anna Graber (Techelsberg am Wörthersee).

LLM. oec.: Florian Lindinger (Altheim), Rafaela Guj (St. Gertraud), Michelle Solzer (St. Johann/Pg.).

Dr. iur.: Mag. iur. Alfred Wolff (Salzburg).

Sport- und Bewegungswissenschaften:

BSc: Alexander Greinecker (Stroheim).

MSc Studium: Jana Hoffmann (Asel), Clemens Reichenberger (Perg).

Naturwissenschaften:

MSc Studium: Katharina Elsensohn (Elsbethen), Raphaela Reinert (Lenzing).

SoE MEd: Constanze Pirklbauer (Salzburg), Laura Pöschko (Linz), Julia Nimmervoll (St. Gotthard), Christina Hennerbichler (Saxen).

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

BA: Annemarie Schwaberger (Salzburg), Elke Peteani (Bergheim), Anano Rechwiaschwili, Samar Shehata (Salzburg).

Master of Arts Studium: Stefanie Berker (Leonding), Franziska Speckmoser (Salzburg), Katharina Naderer (St. Thomas/Bl.), Verena Resch (Vöcklabruck), Natascha Jauker (Anif), Ursula Waselmayr (Pollham), Eva Salhofer (Salzburg).



