Menschen, 30. Jänner 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer



Geburtstage

SAMSTAG



Antonia Plaickner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

Weiters feiern heute Geburtstag: Friedrich Hagler (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Alois Schattauer (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



SONNTAG



GR Pater Bertram Sonnleitner OFM, Franziskanerkloster Salzburg, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Helmut Hofbauer, Obmann des Trachtenvereins D'Enzianer Salzburg-Maxglan und Vorsitzender des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Leopoldskron-Moos, vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr.

Theresia Jakober, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Franz Schiendorfer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Heinrich Königseder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet am Sonntag sein 65. Lebensjahr.

Raimund Neckermann, langjähriger Kassier und Betreuer der Ortsgruppe Zell am See, feierte kürzlich seinen 79. Geburtstag.



Quelle: SN