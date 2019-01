Menschen, 30. Jänner

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Harald Engländer feiert heute, Mittwoch, seinen 90. Geburtstag. Engländer führte jahrzehntelang das Höllbräu in Salzburg. Als Mitglied im Alpenverein war er ehrenamtlich für Wege und Hütten tätig und arbeitete für den Bergwegekataster. Der Jubilar ist Ehrenmitglied des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit.

OSR Barbara Schaidreiter, Ehrenbürgerin der Gemeinde Hüttschlag, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Alois Schattauer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, wird heute 80 Jahre alt.

Friedrich Hagler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Antonia Plaickner (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Ehrung

Gabi Schnöll, seit 2009 Ortsbäuerin in St. Koloman, wurde beim Bäuerinnenbezirkstag die Bäuerinnen-Ehrennadel verliehen.



Quelle: SN