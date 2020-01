Menschen, 30. Jänner

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Sponsion und Todesfälle

Geburtstage

Ihren 80. Geburtstag feierte kürzlich Marianne Wiernsberger in St. Michael.

Maria und Sebastian Bucher vom Rengerberg in Bad Vigaun feierten, nur wenige Tage getrennt, gemeinsam ihren 80. Geburtstag.

KR P. Alois Schwarzfischer SAC, Rektor des Apostolatshauses der Pallottiner, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Rosa Pabinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Friedrich Hagler (81), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

Jubiläen

Kürzlich feierten Maria und Hubert Mackner aus Wals-Siezenheim das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

In Bad Vigaun begingen vor Kurzem Eva und Alois Huber ihre diamantene Hochzeit.

In Tamsweg feierten

Hildegard und Alois Santner ihre diamantene Hochzeit.

Roman Seigmann feierte vor Kurzem sein 30-Jahr-Mitarbeiter-Jubiläum bei Augenoptikermeister Joe Schauer in Hallein.

Sponsion

Lisa Marie Gregor aus Mondsee spondiert heute, Donnerstag, an der Universität für Bodenkultur in Wien zur Diplom-Ingenieurin in Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur mit Auszeichnung.



Quelle: SN