Menschen, 30. Juli 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Prof. Mag. Josef A. Standl, Chefredakteur a. D. und Autor, begeht heute in Oberndorf seinen 75. Geburtstag. Der Kustos des Stille-Nacht-Museums Oberndorf hat zahlreiche Funktionen inne, wie die des Vizepräsidenten der Stille-Nacht-Gesellschaft und des Präsidenten des Schiffertheaters Laufen. Als Journalist wirkte er als Chefredakteur der Wochenzeitung "Neue Warte am Inn" in Braunau und bei der "Salzburger Woche". Zudem war er Chefredakteur des "Salzburger Bauer" und des "Österreichischen BauernJournal". Standl schrieb ein Dutzend Bücher, ebenso viele Theater-Drehbücher und zwei Drehbücher für das Fernsehen.

Die SN gratulieren weiters: Erich Huber (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläum

Franz und Erika Hager feiern heute, Donnerstag, in Bischofshofen die diamantene Hochzeit.



Quelle: SN