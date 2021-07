Menschen, 30. Juli 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Geburtstage

KommRat Dr. Franz Gramiller, Eigentümer der Unternehmen Gramiller, feiert heute, Freitag, seinen 75. Geburtstag.

Karl Edelbacher, Leutnant der Uniformierten Schützenkompanie Grödig, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Jubiläum

Kürzlich feierten Christine und Reinhard Berger aus Wals-Siezenheim ihre goldene Hochzeit.

Spende

Der Verein "Kinder haben Zukunft" finanziert heuer wieder Ferienbetreuungen für knapp 100 Kinder und Jugendliche aus dem Salzburger Land. Diese reichen von Reitferien, Urlaub im Nationalpark Hohe Tauern, Fußballcamps in der nahen Umgebung bis zu Abenteuercamps in den Bergen. Der Betriebsrat der Firma Schenker in Bergheim hat in den vergangenen Monaten für die Ferienaktion des Vereins gesammelt. Dietmar Kanzler überreichte kürzlich den Scheck über 3000 Euro an Hannes Herbst von "Kinder haben Zukunft".