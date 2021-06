Menschen, 30. Juni 2021

Geburten, Spende und Todesfälle

Spende

Präsident Christian Struber und Schatzmeister Dietmar Haslauer vom Lions-Club Hallein überreichten kürzlich im Clublokal Gasthof Langwies einen Scheck über 2000 Euro an Carina und Andreas Kreuzhuber für den Ankauf eines Partnerhundes für den dreijährigen Maximilian. Partnerhunde sind hochspezialisiert ausgebildet und kosten rund 20.000 Euro.

Der Assistenzhund darf Maximilian überallhin begleiten, ob zur Therapie oder in den Kindergarten, und steht ihm immer als Helfer in schwierigen Situationen beiseite.