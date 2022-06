Menschen, 30. Juni 2022

Geburten, Geburtstag, Ehrung, Matura und Todesfälle

Geburtstag

Roswitha Gstöttner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute, Donnerstag, ihren 80. Geburtstag.

Ehrung

Das Salzburger Bildungswerk zeichnete den Salzburger Politologen Dr. Franz Fallend mit der Ehrennadel in Silber aus. Seit 19 Jahren leitet er den Arbeitskreis "Demokratie und Europa".

Matura

BG Nonntal:

Ausgezeichneter Erfolg: Konstanze Dabernig, Natasa Djordjevic, Michael Eberharter, Fabian Löffler, Leonie Ploner, Niklas Schmidt, Jennifer Singer.

Guter Erfolg: Leonie Greisberger.

BHAK Neumarkt:

Ausgezeichneter Erfolg, 5AHK: Oliver Brunner, Isabel Inmann, Johanna Lipa, Lukas Samhaber, Stefani Trifkovic; 5BHK: Laura Doppler; 5CHK: Gadeer Aziz, Hadeel Aziz, Carina Riß.

Guter Erfolg, 5AHK: Ronja Bohrer, Tijana Radovic, Anna Schuh; 5BHK: Caroline Klampfer, Christina Leikermoser; 5CHK: Nikolas Klaunzer, Magdalena Mayrhofer.

ABEND.HAK Neumarkt:

Ausgezeichneter Erfolg: Betina Glechner. Gute Erfolge: Lena Hinterholzer, Manuela Maierbrugger.

BHAK St. Johann im Pongau:

Mit ausgezeichnetem Erfolg: Lukas Gruber, Sarah Haager, Kristina Loschek, Manuel Pichler, Benedikt Pumberger, Sophia Pumberger, Konstantin Wiedemann, Laura Wurzer.

Mit gutem Erfolg: David Dietl, Simone Egger, Laurin Leimlehner, Moritz Müllner, Almin Odobasic, Thomas Schweiger.

HTL Salzburg, Höhere Lehranstalt für Maschinenbau:

Ausgezeichneter Erfolg: Dominik Hohla, Alexander Ploy, Fabian Reitmeier, Aleksander Ristic, Paul Sommer.

Guter Erfolg: Michael Bäuchler, Nikolas Cappelari, Vanessa Pugl-Pichler, Bernhard Schleicher.

Spende

Einen Spendenscheck zugunsten der Sonneninsel in Seekirchen in Höhe von 10.000 Euro überreichte vor Kurzem der Kapitän des FC Red Bull Salzburg, Andreas Ulmer, in der Red-Bull-Arena Salzburg. Der Beitrag stammt aus der Mannschaftskasse und wurde von den Spielern speziell für diesen karitativen Zweck zur Verfügung gestellt. Thomas Janik, Geschäftsführer der Sonneninsel, nahm den Betrag dankend an und freut sich über die großzügige Unterstützung der Sportler.

Wechsel

Bei prächtigem Wetter und im Rahmen einer stimmungsvollen Feier wurden beim Lions Club Saalfelden die Weichen für das kommende Jahr gestellt. Gebhard Neumayr, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Pinzgau, übernahm die ehrenvolle Aufgabe von Mario Hölzl, der im Zivilberuf geschäftsführender Gesellschafter bei der Bauunternehmung Schmuck ist.