Menschen, 30. März 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Walter Hörl feiert heute, Mittwoch, in Zell am See seinen 89. Geburtstag.

Ursula Donauer feiert heute in Niedernsill ihren 70. Geburtstag.

Jubiläum

Kürzlich feierten Maria und Johann Feldinger aus Wals-Siezenheim (Ortsteil Wals) das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Wettkampf

Treffsicherheit bewiesen die Jäger aus Lofer, St. Martin und Weißbach beim Hegeringschießen am Schießstand Kniepass in Unken. Wolfgang Voglstätter wurde bereits zum dritten Mal Hegering-Sieger. Auf dem zweiten Platz landete Julian Ladner vor Johann Wimmer. Die Ehrenscheibe ging an Franz Rier. Den Blattlsieg holte sich Gottfried Eder. Durchgeführt wurde auch ein Jägerschießen mit zwei Schuss auf 200 Meter. Den Sieg holte sich Julian Ladner vor Wolfgang Voglstätter und Gottfried Pfeffer.