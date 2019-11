Menschen, 30. November/1. Dezember

Geburten: www.sn.at/baby

Geburtstage

SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag: Edith Kellner (89) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Brigitte Hocke (69), Erwin Maier (64), beide Mitglieder des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

SONNTAG

Annelies Egger, Vorsitzende des Pensionistenverbands, OG Elsbethen, vollendet am Sonntag ihr 70. Lebensjahr.

Weiters: Rupert Boegner (73), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Marianne Widauer (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Klaus Hölzl (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Seinen 90. Geburtstag feierte kürzlich Josef Bliem vlg. "Zaller" in St. Michael-Oberweißburg. Der Jubilar war 24 Jahre lang Obmann der Raika St. Michael sowie viele Jahre aktiver Sänger des MGV Oberweißburg.

Jubiläum

Stefanija und Josef Karrer aus Wals-Siezenheim feierten kürzlich das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Sponsionen

Julia Herzog aus Saalfelden hat kürzlich ihr Bachelorstudium "Arts in Social Sciences (BA)/Journalismus und Public Relations (PR)" an der Fachhochschule Joanneum Graz mit Auszeichnung abgeschlossen.



Heidrun Enichlmayr, Bakk. phil., aus St. Pantaleon hat ihr Studium der Archäologie an der Universität Wien mit dem Master of Arts (MA) erfolgreich abgeschlossen.



Clemens Holzner (Salzburg) spondierte kürzlich erfolgreich zum Mag. art. der Musiktherapie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Spenden

Der in Elixhausen ansässige Farben- und Lackhersteller AkzoNobel unterstützt mit seiner diesjährigen Weihnachtsspende in der Höhe von 5000 Euro die Flachgauer Tafel. Der gemeinnützige Verein fördert mit seiner Arbeit den sozialen Ausgleich in der Region.

Die Schülerinnen des Wirtschaftskundlichen Bundesrealgymnasiums Salzburg (WRG) richteten für den Tag der offenen Tür ein Buffet mit selbst gemachten Köstlichkeiten an und sammelten dabei 1350 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe.

Geschäftsführer Manuel Cates und sein Team von der Halleiner Werkstatt Auto und Motorrad Cates stellten einen Tag lang

ihre Arbeitskraft für einen guten Zweck zur Verfügung. Sie wechselten bei 31 Autos die Reifen und machten die Fahrzeuge winterfit. Der Reinerlös von 2095 Euro ging an das Jugendwohnhaus der Pro Juventute in Hallein.

Richard Roither, Bäcker aus St. Martin bei Lofer und leidenschaftlicher Hobby-Marathonläufer, legte im Jahr 2019 141 Kilometer zurück und sammelte dabei 715 Euro Spenden. Vor Kurzem fand die Spendenübergabe an die Salzburger Kinderkrebshilfe statt. Roither unterstützt seit Jahren die Kinderkrebshilfe und will seine Spendenaktion auch im Jahr 2020 fortsetzen.

