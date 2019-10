Menschen, 30. Oktober

Geburten, Geburtstage, Ehrung, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

Ihren 80. Geburtstag feierte kürzlich Maria Prodinger in St. Michael-St. Martin.

Erika Wallerstorfer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute, Mittwoch, ihren 75. Geburtstag.

Weiters: Liselotte Grames (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Ehrung

Josef Hager wirkt seit 25 Jahren als Mesner in der Stadtpfarrkirche St. Andrä und in der Pfarrkirche Kuchl. Andreas Wenger und Josef Stöckl verliehen ihm das Ehrenzeichen in Silber der Mesnergemeinschaft.

Jubiläen

Das Ehepaar Paula und Georg Jung aus Zell am See feiert 65 glückliche Ehejahre - die eiserne Hochzeit.



Kürzlich feierten Marie-Josefine und Nikolaus Kessler aus Wals-Siezenheim ihre diamantene Hochzeit.



Quelle: SN