Menschen, 30. und 31. Oktober sowie 1. November 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Auszeichnung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Jubiläum

Martha und Adolf Sindlgruber, Krispl-Gaißau, feierten kürzlich ihre Gnadenhochzeit (70 Ehejahre).

Geburtstage

Maria Payer, Saalfelden, feierte am 26. Oktober im Kreis ihrer Familie ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin ist seit 1969 Mitglied der Trachtenfrauen Saalfelden. Ihren Gatten Sepp unterstützte sie 20 Jahre lang bei der Rumänien-Hilfe. Bergsteigen und Reisen waren ihre Leidenschaft.

SONNTAG

Franz Mitterhuemer, Malermeister i. R., feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag.

Elisabeth Seebacher, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Dr. Peter Bourcard, Richter i. R., feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Ilse Holztrattner, Mitglied des PV, OG Elsbethen, vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr.

MONTAG

Mirjana Kammeringer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Montag ihr 85. Lebensjahr.

Christof Eder, ehemaliger Gendarmeriebezirksinspektor und Träger des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich, feiert am Montag in Wals seinen 75. Geburtstag.

Auszeichnung

Erzbischof Franz Lackner zeichnete am Donnerstag zwei hochverdiente ehrenamtliche Mitarbeiter der Erzdiözese Salzburg mit dem Rupert- und Virgilorden in Gold aus. Dr. Astrid Aufschnaiter engagiert sich u. a. in der Pfarre Anif, im Malteser-Hospitaldienst, im SOS- Kinderdorf und der Caritas. Helmut Dachs ist Mitglied im Präsidium der Katholischen Aktion, stellv. Vorsitzender der Katholischen Männerbewegung und gründete das Männerbüro Salzburg mit.