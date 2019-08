Menschen, 31. August/1. September

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Maria Todt feierte am Donnerstag ihren 100. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Itzling. Die rüstige Jubilarin legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres und nimmt regelmäßig als "Mannequin" an der hausinternen Modenschau teil. Im Rückblick auf ihr langes Leben sagte sie zu Gratulantin Stadträtin Anja Hagenauer, dass "Zufriedenheit der größte Reichtum ist".

Kürzlich vollendete Ing. Wolfgang Krause aus Seeham sein 70. Lebensjahr.



SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten " gratulieren heute zum Geburtstag: Karoline Limmer (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Martin Hauser (83), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

Rudolf Pernkopf, Vizeleutnant i. R., ehemaliger Angehöriger der I/AR 3 und langjähriges Mitglied des Artilleristenbundes Salzburg, feiert heute, Samstag, seinen 65. Geburtstag.



SONNTAG

Slavica Jonaskovic, Mitarbeiterin in der Küche der Christian-Doppler-Klinik, vollendet am Sonntag ihr 60. Lebensjahr.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Katharina Edelmann (93), Hans Ploder (78), beide Bewohner der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Helga Führicht (71), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Franz Brunauer (64), Mitglied des Seniorenbunds, Ebenau.

Jubiläum

Andrea Wieser begeht t am 1. September 2019 ihr 25-Jahr-Mitarbeiter-Jubiläum bei Reed Messe Salzburg GmbH.



Quelle: SN