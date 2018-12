Menschen, 31. Dezember/1. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um Montag und Dienstag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

MONTAG

Dr. Brigitte Matschi, Mitarbeiterin am Institut für Klinische Psychologie, Christian-Doppler-Klinik, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Dr. Hans Peter Wallner, Diakon in Bruck an der Glocknerstraße, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Anna Mühlbauer (89), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang;

Henriette Voglmayr (83), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Johann Holleis (72), Gründer der Skischule Holleis Dorfgastein.

DIENSTAG

Anton Lackner aus Böckstein, Mitglied des Skiclubs und des Eisschützenvereins Bad Gastein, feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag.

Prof. Mag. DDr. Georg Datterl feiert am Dienstag seinen 75. Geburtstag in alter Frische.

Hermann Pliger, langjähriger Rechnungsprüfer des Salzburger Karateverbandes, feiert am Dienstag in Grödig seinen

70. Geburtstag.

Ferner feiern am Dienstag Geburtstag: Aloisia Huber (96), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Rosa Eder (88), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Anton Weiss (82), Ebenau.

Erwin Breitfuss, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See, feierte am Wochenende seinen 80. Geburtstag.



Quelle: SN