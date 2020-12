Menschen, 31. Dezember 2020 und 1. Jänner 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

DONNERSTAG

Jakob Aichhorn aus Salzburg feiert heute bei bester Gesundheit seinen 91. Geburtstag.

Friederike Kügler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Anna Mühlbauer (91), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Manfred Slipek (83), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Riedenburg.

FREITAG

Anneliese Harbacek, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet am Freitag ihr 80. Lebensjahr.

Anneliese Dertnig, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hallwang, feiert am Freitag ihren 70. Geburtstag.

Ferner feiern am Neujahrstag ihren Geburtstag:

Aloisia Huber (98) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Anton Weiss (84), Ebenau; Erika Aschbacher (77), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.



Quelle: SN