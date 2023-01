Menschen, 31. Jänner 2023

Geburten, Geburtstage, Ernennung, Eröffnung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Seinen 80. Geburtstag feiert heute in Bad Vigaun Sebastian Rettenbacher, vulgo "Seewald-Wastl". Wastl Rettenbacher ist weitum bekannt als Natursteinmaurer. Er engagierte sich im Pfarrgemeinderat, ist Mitglied der Bad Vigauner Jägerschaft und Ehrenmitglied der Trachtenmusikkapelle Bad Vigaun.

Ernennung

Nach zehn Jahren an der Spitze des örtlichen Teams im Katholischen Bildungswerk St. Georgen im Pinzgau übergab Claudia Eder die Leitung an ihre Nachfolgerin Natascha Kendler. Andreas G. Weiß, stellvertretender Direktor des Katholischen Bildungswerks Salzburg, überreichte die Ernennungsurkunde.

Eröffnung

Nächster Schritt für Kinder in Neumarkt: Kürzlich wurde in der neu eröffneten Kinderstadt eine "Spürnasenecke" eingerichtet. Diese bietet den 3- bis 6-Jährigen die Möglichkeit, ihre Interessen und Begabungen für technische und naturwissenschaftliche Bereiche zu entdecken. Die Gemeinde unterstützt das Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) mit viel Engagement.