Menschen, 31. Jänner

Geburtstage

Eberhard Haidegger, ÖBB-Pensionist und Autor satirischer Texte, u. a. für die jährliche Kultlesung " . . . und dann zünden wir den Christbaum an", feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Frieda Wallmann aus der Stadt Salzburg feiert heute ihren 80. Geburtstag.

KR Mag. P. Andreas Hasenburger CPPS, Rektor des Exerzitienhauses Maria Hilf, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Elisabeth Seidl (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Franz Schiendorfer (69), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

Ehrung

Seit seinem 8. Lebensjahr verbringt der nun 68-jährige Blumenhändler Bernd Weidmann aus Andernach (Rheinland-Pfalz) seinen Wintersporturlaub in Filzmoos. In einer kleinen Feier im Bögrainhof in Filzmoos bedankten sich die Gastgeberfamilie Salchegger sowie Bürgermeister Christian Mooslechner (links) bei ihren Ehrengästen, dem Ehepaar Siegried (seit 35 Jahren Stammgast am Bögrainhof) und Bernd Weidmann (seit 60 Jahren, im Bild mit Urkunden) für deren Treue zum Bögrainhof und zum Urlaubsort Filzmoos.



